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Güngören'de yol çöktü! Araçlar peş peşe çukura düştü

İstanbul Güngören'de yol çöktü. 2 kamyon çukura düşerken yolda güvenlik önlemi alındı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı

Haber Merkezi
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Güngören'de yol çöktü! Araçlar peş peşe çukura düştü
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İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Cadde üzerinde yol çöktü. 2 kamyon çukura düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken cadde araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

 

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