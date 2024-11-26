Güngören'de yol çöktü! Araçlar peş peşe çukura düştü
İstanbul Güngören'de yol çöktü. 2 kamyon çukura düşerken yolda güvenlik önlemi alındı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı
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İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Cadde üzerinde yol çöktü. 2 kamyon çukura düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken cadde araç trafiğine kapatıldı.
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