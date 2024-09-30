Günlerdir haber alınamıyor: Üniversiteli Rojin'in kulaklığı ve telefonu bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, cuma günü akşam saatlerinde sahilde çakıl taşı toplayacağını söyleyerek kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldı. Rojin’den haber alamayan arkadaşları, sahile giderek genç kızı aramaya başladı. Rojin’in cep telefonu ve kulaklığı sahilde bulundu. Ancak genç kızdan bir iz yok. Ekiplerin Van Gölü ve çevresindeki aramaları sürüyor.

Rojin ne zaman kayboldu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş, cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.

Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, dün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.