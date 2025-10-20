Günlerdir uyutuluyor: Fatih Ürek'in son durumu hakkında açıklama

Geçen hafta evinde kalp krizi geçiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

"'Zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır"

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek.

Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde. Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…

Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım."

"Damar tamamen açıldı"

İki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine stent takılan 59 yaşındaki sanatçının, sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır."