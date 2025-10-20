  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Günlerdir uyutuluyor: Fatih Ürek'in son durumu hakkında açıklama
Takip Et

Günlerdir uyutuluyor: Fatih Ürek'in son durumu hakkında açıklama

Kalp krizi geçirip entübe edilen ve günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu İzzet Çapa açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Günlerdir uyutuluyor: Fatih Ürek'in son durumu hakkında açıklama
Takip Et

Geçen hafta evinde kalp krizi geçiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

"'Zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır"

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek.

Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde. Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…

Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım."

"Damar tamamen açıldı"

İki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine stent takılan 59 yaşındaki sanatçının, sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır."

Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptıHastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptıGündem
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldıÇin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldıKüresel Ekonomi
Gündem
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı