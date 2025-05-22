Guns N’ Roses İstanbul’a geliyor: Kuliste hangi yemekleri istediler?

BKM’nin organizasyonuyla gerçekleşecek Guns N’ Roses konserine sayılı günler kaldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenecek etkinlikte 350 kişilik teknik ekip görev alacak.

Konser, BKM’nin 30. yılı vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu büyük buluşma 2 Haziran’da gerçekleşecek.

Dev prodüksiyonda 150 kilometreden fazla kablo kullanılacak

Haftalardır süren hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Konserde kullanılacak kabloların toplam uzunluğu 150 kilometreyi aşıyor. Grup üyeleri İstanbul’a özel jetleriyle gelecek.

Guns N’ Roses, 32 yıl sonra yeniden İstanbul’da sahne alacak

Efsane grup, İstanbul’da en son 1993 yılında konser vermişti. 32 yıl aradan sonra, aynı stadyumda hayranlarıyla yeniden buluşacak.

Axl Rose’un kulis talepleri ortaya çıktı

Grubun solisti Axl Rose, kulisinin tamamen siyah tonlarda dekore edilmesini istedi. Ayrıca Türk mutfağından özel bir menü talep etti.

Menüde imam bayıldı, lahmacun, kebap ve içli köfte gibi lezzetlerin yanı sıra zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava da yer alıyor.