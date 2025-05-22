Guns N’ Roses İstanbul’a geliyor: Kuliste hangi yemekleri istediler?
Efsanevi rock grubu Guns N’ Roses’ın İstanbul konseri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 2 Haziran’da sahne alacak grup için 13 TIR dolusu ekipman Türkiye’ye gönderildi. Öte yandan, grubun kulis için talep ettiği yemekler de belli oldu.
BKM’nin organizasyonuyla gerçekleşecek Guns N’ Roses konserine sayılı günler kaldı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenecek etkinlikte 350 kişilik teknik ekip görev alacak.
Konser, BKM’nin 30. yılı vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu büyük buluşma 2 Haziran’da gerçekleşecek.
Dev prodüksiyonda 150 kilometreden fazla kablo kullanılacak
Haftalardır süren hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Konserde kullanılacak kabloların toplam uzunluğu 150 kilometreyi aşıyor. Grup üyeleri İstanbul’a özel jetleriyle gelecek.
Guns N’ Roses, 32 yıl sonra yeniden İstanbul’da sahne alacak
Efsane grup, İstanbul’da en son 1993 yılında konser vermişti. 32 yıl aradan sonra, aynı stadyumda hayranlarıyla yeniden buluşacak.
Axl Rose’un kulis talepleri ortaya çıktı
Grubun solisti Axl Rose, kulisinin tamamen siyah tonlarda dekore edilmesini istedi. Ayrıca Türk mutfağından özel bir menü talep etti.
Menüde imam bayıldı, lahmacun, kebap ve içli köfte gibi lezzetlerin yanı sıra zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava da yer alıyor.