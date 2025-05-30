Günübirlik konaklama yerlerine denetim: 1 işletme ve 5 kişiye ceza
Antalya'da polis ekipleri, kent genelindeki günübirlik konaklama tesislerine eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda bir işletme ile beş kişiye idari para cezası uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asayişin sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden durumların engellenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim yaptı.
511 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi
45 ekip ve 106 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelinde toplam 511 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimlerde, anlık veri gönderimi yapmadığı tespit edilen 1 işletmeye idari işlem uygulanırken, "Kayıtsız Konaklama Yaptırmak" suçundan 5 kişiye daha para cezası kesildi.