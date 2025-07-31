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Günün en yüksek sıcaklığı, 47,1 dereceyle Siirt’te ölçüldü!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Haber Merkezi
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Günün en yüksek sıcaklığı, 47,1 dereceyle Siirt’te ölçüldü!
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 45 dereceyle Şırnak'ın Cizre, 44,2 dereceyle Batman'ın Beşiri ve Mardin'in Kızıltepe ilçeleri izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°)

Adıyaman, Kahta 41,2

Batman, Beşiri 44,2

Diyarbakır, Silvan 43,6

Elazığ, Kovacılar 40,1

Erzincan, Kemaliye 40,2

Gaziantep, Araban 41,2

Malatya, Doğanyol 42,8

Mardin, Kızıltepe 44,2

Siirt, Kurtalan 47,1

Şanlıurfa, Siverek 42,8

Şırnak, Cizre 45

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