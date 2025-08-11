  1. Ekonomim
Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Günün ilk yarısında 16 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aştı. En yüksek değer, 45,2 derece ile Silopi’de ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar 16 ilde termometreler 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde devam edecek.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45,2 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi. Bunu 44,6 dereceyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 44,4 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi takip etti.

Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Adana, İmamoğlu:41,5

Antalya, Döşemealtı: 40,1

Aydın, Karpuzlu: 43

Batman, Beşiri: 41,3

Diyarbakır, Hani: 41,9

Gaziantep, Karkamış: 43,2

Hatay, Kırıkhan: 44,6

İzmir, Beydağ: 41,7

Kahramanmaraş, Türkoğlu: 40,5

Kilis, Elbeyli: 42,5

Mardin, Nusaybin: 44,4

Mersin, Mut: 40

Muğla, Yatağan: 41,6

Siirt, Kurtalan: 43,6

Şanlıurfa, Ceylanpınar: 43,6

Şırnak, Silopi: 45,2

