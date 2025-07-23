  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
Takip Et

Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09:00 ile 12:00 arasında termometreler, 42 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Günün ilk yarısında 42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Şırnak Cizre'de 44,6 derece ölçüldü

Yurt genelinde saat 09:00 ile 12:00 arasında en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre İlçesinde 44,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Aydın, Antalya, Ankara, Siirt, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Kilis, Manisa, Batman, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Denizli, Çanakkale, Adıyaman, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Adana, Çorum, Bursa, Burdur, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Artvin, Bartın, Sakarya, Tokat, Hatay, Mersin, Uşak, Zonguldak ve Tunceli'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 42 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 44,6 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul için yeni tarih verip uyardı: Haftanın en sıcak günü yaşanıyor!AKOM İstanbul için yeni tarih verip uyardı: Haftanın en sıcak günü yaşanıyor!Gündem
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği alınacakTutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan yeniden kemik iliği alınacakGündem
Gündem
Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Son dakika: Kandilli ve AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Ayasofya 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Beyoğlu’nda 6 kişiyi yaralayan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Beyoğlu’nda 6 kişiyi yaralayan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Gölde su çekildi, ilçe bir metre çöktü
Gölde su çekildi, ilçe bir metre çöktü
MİT Başkanı Kalın ve CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te bir araya gelecek
MİT Başkanı Kalın ve CHP Genel Başkanı Özel Meclis'te bir araya gelecek
Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı
Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı