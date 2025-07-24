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Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

Ülke genelinde bugün saat 09:00 ile 12:00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi. Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün saat 09:00 ile 12:00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde saat 09:00 ile 12:00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak, kimilerinin ise havuzlarda serinlemeye çalıştığı gözlendi.

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