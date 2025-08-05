Günün ilk yarısında sıcaklıklar beş ilde 40 dereceyi aştı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar beş kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 44 derece olarak ölçüldü.

Bunu, 42,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi, 41,9 dereceyle Batman'ın Beşiri ilçesi, 41,1 dereceyle Diyarbakır'ın Hani ilçesi ve 40,1 dereceyle Gaziantep'in Araban ilçesi takip etti.