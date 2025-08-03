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Günün ilk yarısında sıcaklıklar dört ilde 40 dereceyi aştı

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 dereceyle kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
AA
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Günün ilk yarısında sıcaklıklar dört ilde 40 dereceyi aştı
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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün öğleye kadar 4 kentte 40 dereceyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 42,5 derece olarak ölçüldü.

Bunu, Siirt'in Kurtalan ilçesi 41 dereceyle ve Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 40,4 dereceyle takip etti.

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