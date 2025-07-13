Gurbetçiler Kapıkule’de yoğunluk oluşturdu!

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, bir yıl boyunca hasretini çektikleri memleket özlemi, üç hafta önce başlayan tatil dönemiyle son buldu. Gurbetçiler kara yoluyla Türkiye’ye akın ederken, bugüne kadar yaklaşık 620 bin kişi Edirne’deki sınır kapılarından giriş yaptı. Türkiye’ye gelişlerinde ilk durak olan Edirne’de, Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu giriş peronlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler memleketlerine ulaşmanın sevincini yaşıyor.

"Ait olduğumuz yere geliyoruz"

Almanya’dan gelip memleketi Bayburt’a giden Abdullah Okumuş, "Yolculuğumuz güzeldi ama varış noktası daha güzel olunca yolculuğu pek düşünmüyorsun. Aidiyet hissediyoruz Türkiye’ye varınca. Ait olduğumuz yere geliyoruz. 30 gün kalacağız, aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra gezeceğiz biraz, dinleyeceğiz" dedi.

"Özlem çok var"

Almanya’dan gelip Kahramanmaraş’a giden Mustafa Güzelyurt da "Bu bizim arabayla ilk yolculuğumuzdu, biraz yorulduk haliyle. Daha önce uçakla geliyorduk. Bu sene arabayla gelelim dedik ama Almanya çıkışı çok trafik vardı çünkü eyaletlerin hepsi tatile girdi orada. Sıkıntı olmadı yolda sadece biraz uzun sürdü. 1 ay kalacağız, aile ziyareti yapacağız, fırsat bulursak da biraz kafa dinleyeceğiz. Özlem çok var, Türkiye’ye gelince ister istemez memleketini özlediğini gerçekten anlıyorsun. Konuşabildiğin, anlaşabildiğin insanlar burada” diye konuştu.

"Biraz zorlandık gelirken ama çok şükür Türkiye’ye ulaştık"

Türk eşiyle birlikte Almanya’dan gelip önce Mardin’e ardından, ailesinin bulunduğu Irak’ın Erbil kentine gideceğini söyleyen Berivan Abdurrahman ise "5 gün Türkiye’de kalacağız, ardından Irak’a geçeceğiz. Türkiye’de güzel vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Yol çok yoğundu, biraz zorlandık gelirken ama çok şükür Türkiye’ye ulaştık. Artık tatilin tadını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.