Kayserili gurbetçinin memleketinden aldığı kazı kazandan 40 milyon TL çıktı

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Almanya’dan Kayseri’ye tatile gelen gurbetçi, kazı kazanla 40 milyon TL kazandı. Talihli, kendisine büyük ikramiyeyi kazandıran biletin satıcısına 2 milyon TL verdi.

+49'da yer alan habere göre Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tatil yaparken kazı kazan bileti alan Almanya doğumlu gurbetçi, 40 milyon TL’lik dev ikramiyeyi kazandı.

Talihli İstanbul’a gitti

Bileti satan ve yaklaşık 20 yıldır aynı meydanda seyyar şans oyunları bayiliği yapan Abdurrahim Akdeniz, talihlinin 40-50 yaşlarında olduğunu ifade etti.

Yıllardır şans oyunları bileti satmasına rağmen kendi tezgahından ilk kez bu seviyede bir ikramiye çıktığını belirten Akdeniz, daha önce sattığı biletlere 10 bin, 20 bin ve 40 bin liralık ikramiyelerin vurduğunu söyledi.

İkramiyeyi Almak İçin İstanbul’a Gitti

Büyük ikramiyeyi teslim almak isteyen talihli, bilet satıcısı Abdurrahim Akdeniz’in oğluyla birlikte İstanbul’a gitti. İstanbul’da bir gün kalan ikili, ikramiyenin tahsil edilmesinin ardından geri döndü.

Gurbetçiden bilet satıcısına 2 milyon TL'lik büyük jest

Parasını teslim alan gurbetçi, bilet satıcısı Akdeniz’in hesabına 2 milyon TL transfer etti. Daha önce kendilerine ait bir evlerinin bulunmadığını belirten Abdurrahim Akdeniz, verilen bu parayla artık ev alabileceklerini söyleyerek yapılan yardımın kendileri için anlamlı bir jest olduğunu vurguladı.