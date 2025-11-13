Gürcistan Acil Durumlar Servisi: Enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

  1. Ekonomim
Gürcistan Acil Durumlar Servisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düştüğü alandaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin ise olay yerinde soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düşmüş, 20 asker şehit olmuştu. Gürcistan Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Enkaz alanında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son naaşa ulaşıldığı aktarılırken, olay yerinde Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Gürcistan’da soruşturma başlatıldı

Öte yandan, şehit Türk askerlerinin naaşlarının bugün Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye’ye nakledileceği öğrenildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturmayı Ceza Kanunu’nun 275. maddesinin 4. fıkrası kapsamında başlattı. Soruşturma, hava taşımacılığı güvenliği veya işletme kurallarının ihlali sonucu ölümle sonuçlanan olayları kapsıyor.

