  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Durmuş Durukan, gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdıDurmuş Durukan, gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdıKültür-Sanat

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul ettiGündem

 

Gündem
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Son dakika: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Gaziantep, İskenderun Limanı’na bağlanıyor
Gaziantep, İskenderun Limanı’na bağlanıyor