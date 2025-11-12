  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve düşen kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanı ise 18 askerin naaşına ulaşıldığını, 2 askerin arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgeden yaptığı açıklamada, "18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Bu sürece Türk mevkidaşlarımız da dahil oldu ve ortak arama çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor - Resim : 1

Uçak enkazında incelemeler başladı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

Şehit askerlerin isimleri açıklandı

Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

