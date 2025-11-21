  1. Ekonomim
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Jandarma Kriminal raporunda ne çıktı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporunda “Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı” tespiti yer aldı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen MSB açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Patlayıcı izine rastlandı mı?

Askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

