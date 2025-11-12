  1. Ekonomim
Gürcistan'da düşen uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi

 Gürcistan'da TSK'ya ait kargo uçağının düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.  Uçağın enkazının bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

 Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Milli Savunma Bakanlığının, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştüğünü açıklamasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı. Gürcistan'da düşen uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi - Resim : 1

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze’nin bizzat katıldığı arama kurtarma çalışmaları, Signagi Belediyesine ait dağlık bir arazide yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor. Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatılırken, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.

