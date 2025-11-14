  1. Ekonomim
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

