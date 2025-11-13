  1. Ekonomim
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan son askerin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan, Gürcistan üzerindeyken düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan son askerin naaşına da ulaşıldığını duyurdu.

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan son askerin naaşına ulaşıldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi.

20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazında kalan tüm askerlerin naaşına ulaşıldı.

MSB bugün yaptığı açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" dedi.

Kara kutu Türkiye'ye getirildi

Kara kutu inceleme için 12 Kasım'ta Türkiye'ye getirildi. Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Kaza hakkında bir dizi yorum yapılmasına rağmen, asıl nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.

