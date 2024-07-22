Gürcistan'da şiddetli deprem! Komşu ülkeler de hissetti
Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntı Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'dan da hissedildi.
Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. EMSC verilerine göre depremin merkez üssü Gürcistan'ın Dedoplis Tskaro, Kakheti bölgesi olarak duyuruldu. Saat 11.08'de meydana gelen sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'ın internet sitesinden de konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Komşu ülkelerde de hissedildi
Deprem Türkiye dahil Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
Tarih:2024-07-22
Saat:11:08:09 TSİ
Enlem:41.48889 N
Boylam:45.95667 E
Derinlik:12.8 km
Detay:https://t.co/vX6I5rsF19@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi