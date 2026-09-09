Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı: 2 kişi kurtarıldı
Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik bir uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçakta bulunan iki kişiyi kurtardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.