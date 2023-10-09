Gürer: Çocuk ceza mahkemesine gelen dosya sayıları son 5 yılın en yüksek seviyesinde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemeleri dosya verileri hakkında açıklamada yaptı.

Gürer yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"2017 yılında çocuk ağır ceza mahkemesine gelen dosya sayısı 6 bin 600 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 53 oranında artarak 10 bin 105’e yükseldi. Yine 2017 yılı içinde açılan dosya sayısı 3 bin 143 iken 2022 yılında yüzde 62 oranında artarak 5 bin 98 olarak gerçekleşti. 2021 yılından ise devreden dosya sayısı 4 bin 477 oldu. Çocuk ceza mahkemelerine baktığımızda ise 2017 yılı içinde açılan dosya sayısı 40 bin 505 iken 2022 yılında açılan dosya sayısı yüzde 13 artarak 45 bin 718’e yükselmiştir. 2022 yılında çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemesine gelen toplam dosya sayısı 91 bin 619 ve son 5 yılın en yüksek seviyesinde. 2022 yılında çocuk ağır cezada 10 bin 105, çocuk cezada ise 81 bin 514 gelen dosya sayısı bulunmaktadır. Bu rakamlar maalesef son 5 yılın en yüksek rakamlarıdır.

Çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerindeki dosya sayıları artarken paralel olarak mahkûmiyet sayılarının da arttığını görmekteyiz. 2022 yılında çocuk ağır cezada bin 979 çocuğa mahkûmiyet kararı verilirken çocuk ceza mahkemesinde de 20 bin 800 çocuğa mahkûmiyet kararı verilmiştir. 2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemesinde beraat kararı verilen çocuk sayısı bin 209 olurken çocuk cezada ise bu rakam mahkûmiyet kararının çok altında kalarak 9 bin 607 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk ağır cezada mahkûmiyet kararı 2017-2022 yılları arasında yüzde 40 artmıştır.

"Bu yıl suça sürüklenen çocuk sayısı 171 bin 890"

Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde suça sürüklenen çocukların dosya ve suç sayıları da düşündürücü boyutlara geldi. 2022 yılında soruşturma evresindeki dosya sayısı 289 bin 914, suç sayısı 607 bin 489 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 294 bin 804’tür. Bu yıl içinde açılan dosya sayısı 185 bin 189, suç sayısı 381 bin 101 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 171 bin 890’dır. Çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde sanık sıfatında bulunan çocukların toplamı 45 bin 645’tir. Bu çocuklarımızın yüzde 85’i erkek, yani erkek çocuk sanık sayısı 40 bin 26 iken kız çocuk sanık sayısı 5 bin 627’dir. Ayrıca yabancı uyruklu toplam çocuk sanık sayısı 2 bin 924 iken bunların 214’ü sanık kız çocuğu ve 2 bin 924’ü de sanık erkek çocuklardır.

Eğitim kaybı, istihdam sorunu, psikolojik olumsuzluk, aile ilişkilerinde bozulma gibi erken yaşta suçla oluşan olumsuzluklar, doğrudan toplum dokusunu etkilemektedir. Çocuk yaşta hapis cezasıyla oluşan travmatik deneyim, rehabilite edilmemesi ve topluma yeterli ilginin oluşmaması halinde yaşam boyu sorunlu bir sürece evrilebilir. Bu da ayrı bir toplumsal sorun kaynağıdır."