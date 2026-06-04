Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, temaslarına devam ediyor.

3 milletvekili dün Tükiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Heyet bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Saat 19:30’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme öncesi heyet Özel ile telefonla görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.