Gürsel Tekin: Binanın iki katını Özgür Özel'e tahsis ederiz, hepimiz bir arada çalışırız

CHP, İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı'na polis eşliğinde girmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirmişti. Mevcut İstanbul İl Başkanlığı'nın da CHP Genel Başkanı’nın çalışma ofisi olarak kullanılacağı duyurulmuştu.

"Hepimiz bir arada çalışırız"

TV 100'de canlı yayınlanan programa telefonla bağlanan Gürsel Tekin, CHP yönetiminin kararını şöyle değerlendirdi:

"Bugün Sayın Genel Başkanımız orayı ofis olarak kullanacağını ifade etmiş. Sayın Genel Başkanımıza yeter. İki katı da sayın Genel Başkanımıza tahsis ederiz. Hepimiz bir arada çalışırız.

Bakın bugün İzmir'de bir olay yaşandı. İki tane polisimiz şehit oldu. Bu katliamı yapan 16 yaşındaki bir çocuk. Büyük olasılıkla, son 10 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda, tahmin ediyorum uyuşturucu bağımlısı olabilir. Çünkü istisnasız her gün uyuşturucu bağımlılarının yaratmış olduğu sorunları çok iyi biliyorum. Onun için Türkiye'nin bir an önce gerçek gündemine dönelim. Türkiye'de sürekli CHP tertemiz bir partidir. CHP bugün de var, yarın da olacak. Yarın da bizim kuruluş yıl dönümümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Özgür Bey ve birkaç arkadaşımız beşinci kattalar. Bir sıkıntımız yok''

"Özel ve Kılıçdaroğlu ile temasımız olacak"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından partisinden ihraç edilen ve savunma yapmaya çağrılan Gürsel Tekin, geçen hafta yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edeceğini duyurmuştu.

Özel, "Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben kayyuma randevu veremem" sözleriyle Tekin'in talebini reddetmişti.

Gürsel Tekin'in dün akşam TV 100'de katıldığı canlı yayında "Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşme" konusu yeniden gündeme geldi. Daha önceki açıklamalarında "Özgür Özel ile görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmem" dediği hatırlatılan Gürsel Tekin, "Hayır, geçen hafta için dedim. Her iki liderimle görüşürüm. Çok vaktimiz olmadı. Ama önümüzdeki günlerde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile temasımız olacak" ifadelerini kullandı.