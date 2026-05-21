Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındı

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi.

CHP MYK "mutlak butlan" kararı sonrası olağanüstü toplandı.

Gürsel Tekin'in görevine son verildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla son verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un görevlendirilmesine hükmetti.