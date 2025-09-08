Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda: Biz kayyum değiliz

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, günler önce bugün il başkanlığı binasına geleceğini açıklamıştı. Tekin saat 13:30 itibarıyla bina önüne geldi.

Tekin canlı yayında açıklama yapıyor:

"Biz kayyum değiliz. bizi CHP’liler önerdi. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de...Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bana CHP’liler tepki göstermiyor, kimlerin tepki gösterdiğini biliyorum.

Altı, yedi gün öncede binaya girebilirdik, arkadaşlarımızla sorunları çözmek için temastaydık. Benim ve arkadaşlarımın görevi provokasyona gelmek değil. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyecek kelamımız var. Sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Bizim alın terimiz var."

Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Baba ocağının kurumsal kimliğini koruyacak çok önemli işlerimiz olacak. Tehdit edildik ama sabırla bekliyoruz.

Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir, biz CHP’nin birliğini korumak için çalışacağız. Yarın Özgür Özel’le sorunları çözmek için oturup çalışırız. Allah iftiradan, yalandan korusun. Daha ilk gün Özgür Özel genel başkanımız ‘Sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedi. Kılıçdaroğlu’na da dedim. Özel’den yanıt gelmeyince Kılıçdaroğlu’yla da görüşmeyi iptal ettim.

Şerefimle söylüyorum burada bağıranların bir tanesi CHP’li değil. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağımı bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, sosyal medyada hakaret edenlerle yargıda hesaplaşacağız.

Gürsel Tekin, "İl Başkanlığı'na girecek misiniz?" sorusuna, "Orası bizim baba ocağımızdır elbette gireceğiz" yanıtını verdi.

Dün akşamdan beri neler oldu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12:00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

İstanbul Valiliği dün akşam Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirmişti.

SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu. Bu sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki gerginlik devam ediyor.

Gürsel Tekin gün içinde farklı ifadeler verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmeyeceği iddia edildi. Ardından Tekin, bu haberleri yalanlayarak "Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Tekin, Yeniçağ ve Sözcü gazetesine saat vererek, "12:30 - 13:00 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" dedi.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.

İmamoğlu’ndan tepki: Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis tarafından abluka altına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum.



Özgür Çelik: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz, telefonlarımızı açmıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gerilim devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi'ne ulaşamadıklarını belirtti. Çelik, "Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor.



İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Gürsel Tekin, "göreve başlamasının sağlanması için" mahkemeye başvurdu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak göreve başlaması için gereken yazının kendisine de iletilmesini istedi.

Mahkemenin kayyum kararını kendisine de iletmesini isteyen Tekin'in, avukatı Barış Demirkuş imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, “Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması...” ifadeleri yer aldı.