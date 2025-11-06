  1. Ekonomim
Gürsel Tekin, CHP İstanbul'un banka hesaplarına erişim için mahkemeye başvurdu

CHSP İstanbul Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partinin banka hesaplarına erişim talep etti. Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazıldı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atamasının ardından CHP İstanbul iki kez kongre düzenledi. Biri olağanüstü biri de olağan kongre de Özgür Çelik iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılması için CHP genel merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

Mahkemeden Gürsel Tekin'in görevine devamı yönünde karar çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından bugün bir gelişme daha yaşandı.

Halk TV'de yer alan habere göre Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarına erişebilmek adına bankaya bir başvuruda bulundu.

Banka bu başvurunun ardından 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazdı. Söz konusu yazıda mahkemenin Tekin'i il başkanı olarak görevlendirdiği ancak son kongrede Özgür Çelik'in seçildiği, seçilen yönetimin de Tekin'in aksi yönünde talebi olduğu belirtildi.

Banka tarafından mahkemeden talimatlandırma talebi yazısı yazıldı.

