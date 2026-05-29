Gürsel Tekin: CHP'ye yeni katılımlar olacak, Kılıçdaroğlu bazı belgelere ulaştı

CHP'de mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak atanması ardından parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) henüz açıklanmadı, Parti Meclisi toplantısı yapılmadı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyum olarak atandıktan sonra mahkeme kararıyla görevden alınan Gürsel Tekin, konuya ilişkin olarak TGRT'de konuştu.

"Partiye katılımlar olacak" iddiası

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ifade eden Tekin, CHP'ye yeni dönemle birlikte katılımların olacağını, farklı siyasi partilerden çok sayıda kişi ile görüştüklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun çok fazla şey bildiğini ama hiçbir zaman dile getirmediğini söyleyen Tekin, "CHP tabanını enfekte eden çok kirli medya grupları var. Bunlar muhalif medya grupları değil bir grubun himayesindeler" dedi.

Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.