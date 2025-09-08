Gürsel Tekin, "göreve başlamasının sağlanması için" mahkemeye başvurdu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak göreve başlaması için gereken yazının kendisine de iletilmesini istedi.

Mahkemenin kayyum kararını kendisine de iletmesini isteyen Tekin'in, avukatı Barış Demirkuş imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, “Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması...” ifadeleri yer aldı.

"Anayasa gereği derhal uygulanmalı"

BirGün'de yer alan habere göre Avukat Demirkuş, dilekçede mahkemenin verdiği kararın “geçici hukuki koruma tedbiri” niteliğinde olduğunu ve bu nedenle gecikmeden uygulanması gerektiğini hatırlattı.

Demirkuş, “Mahkeme kararlarının, Anayasa’nın 138. maddesi gereği derhal uygulanması zorunludur. Aksi halde kararın amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır” ifadelerine yer verdi.