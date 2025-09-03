Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim

CHP İl Başkanı görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in görevi kabul etmesi nedeni partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Gürsel Tekin'e yazılı ya da sözlü savunma yapması için çağrıda bulunmuştu.

Gürsel Tekin, yarın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğini açıkladı.