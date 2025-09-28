Gürsel Tekin: İnsanın utanma duygusu kalmamışsa her türlü kötülüğe elverişli hale gelir

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de kongreyi iptal etmiş, Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na "geçici kurul" olarak atanmış, iki kişi kuruldan çekilmişti

CHP, 24 Eylül’de olağanüstü il kongresi düzenlendi. Özgür Çelik yeniden başkan seçildi.

Diğer tarafta İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin geçici kurulun atanmasıyla ilgili karara itirazını 26 Eylül'de reddederek Tekin ve diğer iki ismin görevde kalmasına hükmetti.

Tekin, X’ten şunları yazdı:

“İnsanın utanma duygusu kalmamışsa, her türlü kötülüğe elverişli hale gelir; çünkü artık onun için esas olan sadece çıkar ve paradır, geri kalan her şey teferruat olur.

Bu düşüncenin temelinde ne var?

Utanma duygusu, vicdanın, ahlakın ve toplumla uyumlu yaşamanın temelidir. İnsan utanmaz hale gelince, sınırlar silinir. Bu kişi için artık önemli olan ‘doğru’ değil, ‘kârlı’ olandır. Ahlaki ilkeler, empati, vicdan, hukuk… hepsi çıkarın önünde engel gibi görünmeye başlar.”

Ne oldu?

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul il kongresinde Özgür Çelik başkan seçildi. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" öne sürüldü.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de kongreyi iptal etti, Çelik ve yönetimini görevden aldı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na "geçici kurul" olarak atandı, iki kişi kuruldan çekildi.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti.

CHP Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitti, kurul İstanbul ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararlarını "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle kaldırdı. Fakat CHP’nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına karşı itirazı reddedildi.

CHP, İstanbul’da olağanüstü kongre yapmak için Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurul YSK’dan görüş istedi. YSK, 9 Eylül’de oybirliğiyle kongrenin yapılmasına karar verdi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi 24 Eylül’de de YSK kararının, tedbir kararına aykırı olduğunu belirtip kongrenin durdurulmasını istedi.

Bir heyet de kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’ne giderek durdurma kararını bildirdi.

Fakat YSK kongrenin devamına karar verdi ve Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi.