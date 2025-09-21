Gürsel Tekin: Kongre sonrası görevim bitmeyecek ancak mahkeme sona erdirebilir

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partisindeki kongre sürecinde görev süresine ilişkin tartışmalara katıldığı televizyon programında yanıt verdi.

TGRT Haber’e konuk olan Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili soruya "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir” diyerek kongre sonrasında da görevine devam edebileceğini söyledi.

Tekin, programda ayrıca CHP’deki geçmiş tartışmalara değinerek, “Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü bir dönemde çok psikolojik baskı altında kaldı. Biz Muharrem’i infaz ettik, Kılıçdaroğlu’nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim, hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce’yim ne de Kemal Kılıçdaroğlu’yum” ifadelerini kullandı.