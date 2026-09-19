Gürsel Tekin: Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda 16. Rozet Takma Töreni düzenlendi. Törene, CHP'li Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ve partililer katıldı.

Törende konuşan Tekin, "Sosyal medyalarınıza baktığınızda '153 bin kişilik ordu kurdum' diyen Hüseyin Gün'ü hatırlatmak isterim. Bu vatandaş bir istihbaratçı, bir ajan. 153 bin. Biz geldiğimiz günden itibaren partimize herhangi bir zarar ziyan gelmesin diye elimizden geleni yaptık. Merdivenlerimiz kırıldı, koltuklarımız kırıldı, bilgisayarlar çalındı. Aklınıza gelebilecek ne kadar kötülük varsa bunların hepsi yapıldı. Defter teslim edilmedi, mali işler teslim edilmedi, sosyal medya halen teslim edilemedi. Önümüzde bir tek şey vardı, icra yoluyla bunları almak. Ekonomik olarak çok sıkıntıda kaldık. Arkadaşlarım icrayla alınabileceğini söyledi. Ben ise asla bu kötülüklere rağmen icrayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hiçbir şey yapmayacağımızı söyledim. Biz bu mücadeleyi verirken, bu savaşın içindeyken pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Siyah taşları görebilirsiniz. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık. Biz bu mücadeleyi verirken, yanımızda zannettiğimiz belli unsurların bunlarla iş birliği içinde olduğunu fark ettik. Bir ara seçim oldu. Korsan seçim, bu korsan seçimde bir kısım sözde bizde zannettiğimiz insanların onlarla iş birliği yaparak, il yöneticileri ve ilçe başkanlıklarını aldıklarını gördük. Yine umursamadık, yolumuza devam edelim dedik" ifadelerini kullandı.

"Benim arkadaşlarımın sadece mücahit arkadaşları oldu, müteahhit arkadaşları olmadı"

CHP'de kendilerinin müteahhit arkadaşları olmadığını ifade eden Tekin, "İnanın tehdit, şantaj, iftiralar, yalanlar. Hiçbirisi beni yaralamadı. Beni yaralayan bir tek şey oldu, bizde zannettiğim biraz önce o pirincin içindeki beyaz taş dediğimi bir kısım haysiyetsizler bizlerin maaş aldığını söylediler. O haysiyetsizlere şimdi sesleniyorum, hangi maaşla bu iş yapılır ya, biz partimizi muhafaza etmek için maaş alacak kadar karaktersiz, şahsiyetsiz insanlar mıyız. Bizim o maaşlara ihtiyacımız olsaydı 76 itirafçının bir tanesinin ortağı olurduk. Yüzün üzerinde itirafçı var. Bu itirafçıların tamamı geçmiş dönemdeki yöneticilerin iş ortakları. Bir daha söylüyorum, bu itirafçıların tamamı geçmiş dönemdeki yöneticilerin iş ortakları. Yürekleri yetiyorsa, bakın bu cümlelerimi çok rahatlıkla dava edebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim, benim arkadaşlarımın sadece mücahit arkadaşları oldu, müteahhit arkadaşları olmadı. Tecrit edilmiş gibiyiz. Yani, her türlü insani ilişkilerimizi kurmamıza rağmen bunları başaramadılar. Siyaset bir dayanışma içindir. Ekonomik dayanışmadır, siyasi dayanışmadır. Siyaset yiğit adamların işidir. Şu müjdeyi de vereyim, Allah bize bir ömür verirse bu itirafçıları, bu müteahhitlerin hiçbirisinin buradaki parçalarını bırakmayacağım, merak etmeyin. Sayın Genel Başkanım, size çok güveniyoruz. Bu uğurdaki mücadelenizi de biliyoruz. İsteseydiniz çoktan bu partiyi el alırdınız ama o zarafetiniz buna izin vermedi. Halbuki ilk günden itibaren çok rahatlıkla iptal edilebilecek bir durumdayken 'Hayır, partiyi tartıştırmayalım. Şimdi sizden bir tek ricam var Sayın Genel Başkanım, başka bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim, beyaz taşları hep beraber temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir"

Tekin, Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı ile aldığı karar hakkında, "Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi, salı günü bize tebliğ edilir. Genel Merkez yönetimiyle, Genel Başkan'la zaten temasımız var, herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ise "Biz iki yıl önce televizyonlara çıkıp konuşmaya başladığımızda, Gürsel Bey'in olayından önce, hemen şunu söylemiştim, ‘Bu partiyi holding yaptılar. Sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel, posta güvercini' demiştim. Biz evimize gidene kadar ne anamız ne babamız kaldı. O gün 3-5 arkadaştık. Hani şair diyor ya, Sen, ben, biz üçümüz bir de Bedrettin, biz böyle yola çıktık. Anamız, babamız, imanımız kalmadı, edilmeyen hakaret kalmadı" dedi.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi’ne verilen tedbir kararını kaldırdı. Kararın kaldırılmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin’in görevi sona ermişti. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandığı iddia edilmişti.