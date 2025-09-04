Gürsel Tekin: Ortada bir cenaze var, koksun mu?

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik tepkisini ve il başkanlığı binasına alınmayacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Tekin, “Canları sağ olsun. Sıkıntı yok. Yani illa bir binanın içinde mi siyaset olur? Ben siyaset hep bina dışında yaptım zaten. Biz sahada olacağız, sokakta olacağız, vatandaşın içinde olacağız. Bizim görevlerimiz bunlar olacak” diye konuştu.

Göreve başladıklarını ve mahkemenin verdiği kararı tartışmayacağını söyleyen Tekin, “Biz bu göreve gelelim diye çabalamadık. Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir karardır. Arkadaşlarımızla planlamamızı yaptık, görevimizin başındayız. CHP’nin üyeliğini kalbime mühürledim. Benim CHP’liliğimden kimin kuşkusu olabilir? Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Bu kavga devam etsin mi? Yazıktır, günahtır. 300 insan cezaevinde, kavgası mı olur bunun? Ben bu partide barışı sağlayacağım” ifadelerini kullandı.