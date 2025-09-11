Gürsel Tekin, Ozan Gündoğdu’dan kuracağı partinin başına geçmesini istemiş: Tekin açıklama yaptı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in gazeteci Ozan Gündoğdu'dan kuracağı partinin başına geçmesini istediği ortaya çıktı.

Gündoğdu bu bilgiyi, Trend Topic adlı podcast yayınında paylaştı.

"Sadece yarım saatlik bir görüşme idi"

Gündoğdu, yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"2024 yılı temmuz sonu, ağustos başıydı. Gürsel Tekin beni aradı. Kendisi ile hiç tanışıklığımız yoktu. Sadece 4-5 yıl önce bir TV yayınında tanışmıştık, yayın konukluğu esnasında reklam aralarında ettiğimiz sohbet kadar hukukumuz vardı. Arada sırada yaptığı konuşmaları mesaj atardı ama o kadar.

Telefonum çaldı. Arayan Gürsel Tekin'di. 'Ozancım, seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum, bir kahve içelim' dedi. CHP'den istifa etmiş bir siyasetçi neden benimle kahve içmek istesindi? 'Elbette' dedim. Sonuçta Levent'te bir pastanede buluştuk. Toplamda sanırım sadece yarım saatlik bir görüşme idi. Gürsel Tekin, bu yarım saatlik görüşmenin 29 dakikasında konuştu. Yani ben toplamda 1-2 dakika konuşmuşumdur.

"Bu devletin ne İmamoğlu'na ne de CHP'ye iktidarı devretmeyeceğini söyledi"

Yeni bir devlet düzeninin kurulduğundan bahsetti Gürsel Bey. Mayıs 2023 seçimlerinin gerçekten son seçim olduğundan bahsetti. Bu devletin ne İmamoğlu'na ne de CHP'ye iktidarı devretmeyeceğini söyledi. Artık yeni bir düzen kurulmuştu. İktidar hayalleri görmek anlamsızdı. Bunları anlatırken bir yandan da kendi siyasi geçmişinde aldığı pozisyonları anlatıyordu. Anlattıklarının özü, artık yolun sonuna geldiğimizdi. Tek bir çare vardı. Neydi o? O da yeni bir parti kurmaktı.

"Ozancım, yeni bir parti kurmalıyız ve başına da sen geçmelisin"

Parti kurmaya çalışıyordu Gürsel Tekin. Ben de 'yeni bir parti kuracak, gazetecileri geziyor, partiyi gazeteci camiasına tanıtıyor' diye düşünüp vaziyeti anladığım için rahatlamıştım.

Kahvemden bir yudum aldım ki Gürsel Tekin konuşmasının sonuna geldi ve bombayı sonunda patlattı. 'Ozancım, yeni bir parti kurmalıyız ve başına da sen geçmelisin.' Genel olarak soğukkanlı bir tipimdir. Ama bu teklif karşısında ağzımdaki kahveyi zor yuttuğumu hatırlıyorum.

Neden ben başına geçmeliydim? Ben ne alaka? Çünkü gençtim, kirli bir geçmişim yoktu. Tabi bunları böyle yorumladığım için böyle diyordum.

Üstelik kabul edersem Gürsel Tekin'in partisini onun adına yönetecektim. Gürsel Tekin de bu yeni parti üzerinden siyasi elitlerle pazarlık yapacaktı. Bir gazeteciden çok bir siyasetçiye benzediğim için de çok üzüldüm kendi adıma. Seçimler döneminde fazlaca aktivist davranıyorum diye bunlar başıma geliyor diye düşündüm. 'Aktivistliğe ara vermeliyim' dedim kendi kendime.

"İlk ve son görüşmem bu şekilde oldu Gürsel Tekin'le"

Hiç ikiletmeden teklifi reddettim ve çok net bir şekilde reddettim. 'Olacak iş değil, hiç duymamış olayım' dedim. Üç gün sonra bir daha arayacağını, iyi düşünmem gerektiğini söyledi. Ben ısrarlı biçimde reddettim. Üç gün sonra da reddettim. Konu orada kapandı benim için. Ve ilk ve son görüşmem bu şekilde oldu Gürsel Tekin'le.

Gürsel Bey oldukça rasyonel bir görünümdeydi. Akıl dışı bir iş yapacak değildi. 'Son iki üç ayımız. Bu iki üç ayda herhangi bir şey yapmazsak konu kapanacak' dedi.

Ekim ayında Akın Gürlek İstanbul Başsavcısı oldu ve ekim ayında Bahçeli yeni çözüm sürecini başlattı. Aklıma çok geldi arayıp '2-3 ay sonra her şey çok değişecek derken bunu mu kastettiniz' demek ama ilişkimiz bir gazeteci siyasetçi ilişkisi olarak başlamadığı için böyle bir telefon açmayı da açıkçası uygun görmedim.

Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Gürsel Tekin kayyum olarak İstanbul il başkanı ilan edip göreve başladım dediği videoyu izlerken bu anlattıklarıma benzer pek çok soru geliyordu."

Tekin'den açıklama

Gürsel Tekin ise Ozan Gündoğdu’nun sözleri üzerine açıklama yaptı.

Odatv’ye konuşan Tekin, “Ne İmamoğlu ne devlet... Bu kelimelerin hiçbirisi görüşmemizde geçmedi; tamamen uydurma. Ama yeni bir siyasal süreç, yeni bir partiyle ilgili evet, kendisiyle konuştum. 'Yeni bir devlet düzeni kuruluyor' gibi ifadeler hiç yakışmıyor; bunları şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullandı.