Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değiliz

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, günler önce bugün il başkanlığı binasına geleceğini açıklamıştı. Tekin saat 13:30 itibarıyla bina önüne geldi.

Tekin, bina önüne geldikten yaklaşık bir saat sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı binası içinde barikat kuruldu.

Kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polis, binanın çevresinde kordon oluşturdu.

Gürsel Tekin içeriye girdikten sonra Özgür Çelik ile görüşeceğini ifade etti.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Tekin bina önüne geldiğinde şu ifadeleri kullandı:

"Biz kayyum değiliz. Bizi CHP’liler önerdi. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de...Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bana CHP’liler tepki göstermiyor, kimlerin tepki gösterdiğini biliyorum.

Altı, yedi gün öncede binaya girebilirdik, arkadaşlarımızla sorunları çözmek için temastaydık. Benim ve arkadaşlarımın görevi provokasyona gelmek değil. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyecek kelamımız var. Sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Bizim alın terimiz var."

Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Baba ocağının kurumsal kimliğini koruyacak çok önemli işlerimiz olacak. Tehdit edildik ama sabırla bekliyoruz.

"Burada bağıranların bir tanesi CHP’li değil"

Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir, biz CHP’nin birliğini korumak için çalışacağız. Yarın Özgür Özel’le sorunları çözmek için oturup çalışırız. Allah iftiradan, yalandan korusun. Daha ilk gün Özgür Özel genel başkanımız ‘Sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedi. Kılıçdaroğlu’na da dedim. Özel’den yanıt gelmeyince Kılıçdaroğlu’yla da görüşmeyi iptal ettim.

Şerefimle yemin ederim, şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağımı bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, sosyal medyada hakaret edenlerle yargıda hesaplaşacağız.

Tekin, konuşmasının ardından aracına döndü

Gürsel Tekin, "İl Başkanlığı'na girecek misiniz?" sorusuna, "Orası bizim baba ocağımızdır elbette gireceğiz" yanıtını verdi. Tekin konuşmasının ardından aracında beklemeye geçti. Parti merkezindeki hareketlilik sürüyor.

Gürsel Tekin konuşurken su şişesi fırlatıldı

Gürsel Tekin konuşurken konuştuğu alana su şişesi atıldı. Tekin, "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez" dedi.

Tekin, polis eşliğinde il binasına girdi

Tekin, bina önüne geldikten yaklaşık bir saat sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı kapısına geldi. Tekin saat 14:50 itibarıyla binaya polis eşliğinde girdi.

CHP'liler makam katında barikat kurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası içinde barikat kuruldu.

CHP ile ilk temas kuruldu: Gürsel Başkan beş bin polisle buraya girilir mi?

Gürsel Tekin, il başkanlığında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştü. Aytekin, Gürsel'e "Gürsel Başkan beş bin polisle buraya girilir mi ya!" diyerek tepki gösterdi.

"Akşama kadar buradayım"

Sözcü TV’den Saygı Öztürk’e konuşan Gürsel Tekin, akşama dek il başkanlığından ayrılmayacağını ve parti yöneticilerini bekleyeceğini söyledi:

“Ben aslında buraya kucaklaşmaya geldim. Parti yöneticileri görev bana verildiğinde iki gün sonra gel, parti yöneticileri kapıda karşılayacak dedi ama baktım olmuyor, gelmek zorunda kaldım.

Parti yöneticileri ve delegelerin iradesine saygım olduğunu söyledim ama her televizyona çıkan bana yükleniyor. İl binasına geldim, görüşmek isterlerse bekliyorum, kucaklaşmak istiyorlarsa bekliyorum. Akşama kadar buradayım, çağırırlarsa, gelirlerse görüşeceğim. İl yöneticilerinden haber bekliyorum, ne zaman haber gelir bilmiyorum. Şu anda bir odada kalıyorum.”

CHP, İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı

CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni yapıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Özgür Çelik makam odasında

Özgür Çelik’in makam odasından fotoğrafı paylaşıldı:

Dün akşamdan beri neler oldu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12:00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

İstanbul Valiliği dün akşam Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün boyunca eylem yasağı getirmişti.

SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu. Bu sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki gerginlik devam ediyor.

Gürsel Tekin gün içinde farklı ifadeler verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmeyeceği iddia edildi. Ardından Tekin, bu haberleri yalanlayarak "Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Tekin, Yeniçağ ve Sözcü gazetesine saat vererek, "12:30 - 13:00 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" dedi.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.

İmamoğlu’ndan tepki: Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis tarafından abluka altına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum.



Özgür Çelik: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz, telefonlarımızı açmıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki gerilim devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi'ne ulaşamadıklarını belirtti. Çelik, "Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor.



İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Gürsel Tekin, "göreve başlamasının sağlanması için" mahkemeye başvurdu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak göreve başlaması için gereken yazının kendisine de iletilmesini istedi.

Mahkemenin kayyum kararını kendisine de iletmesini isteyen Tekin'in, avukatı Barış Demirkuş imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, “Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması...” ifadeleri yer aldı.