Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk bıraktı. Gürsel Tekin daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin, "Bugün biz burada çelenk sunma törenimizi yaptık. Aynı zamanda genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz de gelecek. Onlarla da partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz. Türkiye’nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Bundan sonraki tartışmaların hiç birinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa onları yapıp kamuoyunun önüne çıkıp bizde partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik, görevimiz bitti teşekkür edip görevimize son vereceğiz. Gün öfke, birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün, Türkiye’nin birliğini, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün çabamız bu olacak. Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Size şunu net olarak söyleyebilirim. Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. Bu manzaraların yaşanmaması için 7 gün 7 düveli bir araya getirdik. Ama ne yazık ki bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri asla üzmeyeceğiz, yolumuza bakacağız ve genel merkezdeki partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sayın genel başkanımız nereyi uygun görüyorsa. Bizim resmi binamız şuanda Sarıyer. Bina tartışmasının içerisine girmek istemiyoruz. Ben üzerinde 6 okla Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun. Her yer bizimdir. Bize petler değil kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Biz kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Şu anda resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz" açıklamasında bulundu.