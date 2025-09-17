Gürsel Tekin: Tarih bizi altın harflerle yazacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen İstanbul Kongresi’ni iptal ederek Özgür Çelik ve ekibini görevden almış, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik bir heyeti CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atamıştı. Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul il binasına giriş yaparken, mevcut CHP yönetimi binayı kapatıp Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak tahsis ettiklerini açıklamıştı. CHP’nin Sarıyer’deki eski il binasına giden Gürsel Tekin, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Elbette çürük elmalar olacaktır"

CHP'nin 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu ifade eden Tekin, "Partimiz birkaç kişinin etrafında kurgulanamaz. Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk ya da hırsızlık yapmışsa önce CHP yönetimi karşısında durmalıdır" dedi.

Tekin şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partimize yönelik hiçbir yolsuzluk davası açılmadı; çünkü dürüstlüğün hâkim olduğu bir yönetim vardı. Şimdi ise sanki ülkede hiçbir dert, halkın hiçbir sorunu, sıkıntısı yokmuş gibi varsa yoksa mahkeme koridorları. Bırakın da yargı işini yapsın.

"Mahkeme kararına uymak zorundasın"

Ben kimseye suçludur da demiyorum, suçsuz da demiyorum ancak işleyen bir yargı süreci var ve hepimiz bu süreci takip ederek yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Mahkeme beni bu göreve atadı, ben de uymalıyım, sizler de uymak zorundasınız. Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama uymak zorundasın.

"Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır"

Biz parti içi tartışmaların parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek."

Mevcut CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Tekin "CHP'nin okulunda yetiştik. Bu süreçte ateşten gömlek giyerek elimizi taşın altına koyduk. Partimizi adliye koridorlarından çıkarıp 'Küçük olsun bizim olsun' anlayışından uzaklaştırıp uzun bir aradan sonra tekrar iktidara taşımak için gayret edeceğiz. Tarih bizleri altın harflerle yazacaktır" dedi.