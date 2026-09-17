Gürsel Tekin ve heyetinin görevine son verildi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevini sona erdirdi. Kararın ardından CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevine son verdi. Kararın ardından CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.
Ne olmuştu?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığına ise geçici yönetim kurulu atanmasına hükmetmişti.
Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik, mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği ileri sürülmüştü.
CHP İstanbul’da kongre tartışması
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı. Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti .