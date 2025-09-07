Gürsel Tekin: Yarın il binasına gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik ile kucaklaşacağız

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum heyeti atandı.

Saat verdi: O koltuğa oturacağım

Pazartesi günü il binasına gideceğini söyleyen Tekin, bu sefer saat vermişti:

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğini koruyacağım. Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım. Basın açıklamamı orada yapacağım. Tüm sorulara ve tepkilere orada yanıt vereceğim.”

CHP’nin yükselişte olduğu bir dönemde görevi kabul etmesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tekin, “CHP’nin öz evladı olarak görevimi yerine getirecek, partimi içinde bulunduğu krizden çıkaracağım. Kimse buna engel olamaz. Hiçbir yol arkadaşımla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetim yok.”

"İstanbul milletvekilleri il binasına gelecek"

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yarınki kritik görüşme günü öncesi Tekin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Öztürk, CHP yönetiminin partinin il binasının önünde tedbir alacağını, TBMM Grup Başkanvekilleri'nden Gökhan Günaydın'ın da İstanbul milletvekillerine gönderdiği bir mesajda tüm milletvekillerinin eksizsiz bir şekilde il başkanlığında bulunmasının istendiğini kaydetti.

Ayrıca yarın CHP İstanbul il başkanlığında kadın ve gençlik kollarının da parti önünde zincir oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Emniyet'ten destek istendi mi?

Öztürk'e konuşan Tekin emniyetten destek talebinde bulunmadığını ve il binasını "baba evi" olarak gördüğünü söyledi.

"İl başkanımız Özgür Çelik ile kucaklaşacağız"

Tekin ayrıca, "Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız" dedi.