Gürsel Tekin’den Ankara 3. Asliye Mahkemesi kararına ilk tepki: Görevimizin başındayız

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetti. Kararın ardından kayyum olarak göreve getirilen Gürsel Tekin, ilk açıklamasında, “Görevimizin başındayız.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara 3. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetmesinin ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi. Tekin, "Görevimizin başındayız." dedi.

Gürsel Tekin'in açıklaması şöyle;

"Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz."

Ne olmuştu?

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddetti. Mahkeme aynı zamanda 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı’nın iptali davasını da “aynı davanın daha önceden açılmış olması” gerekçesiyle usulden reddetti.

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanlığına seçilmişti ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları ortaya atılmıştı.

