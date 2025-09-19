  1. Ekonomim
  Gürsel Tekin'den Fethullah Gülen hatırlatmasına yanıt: Minik kusurlar olabilir
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Bu da bizim kusurumuz olsun. Bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 2 Eylül’de kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Tekin, kendisine sorulan Fethullah Gülen sorusunu "Minik kusurlarımız olabilir" diyerek cevapladı.

"Taksim Meydanı'nda kendimi asarım"

Tekin, "cevap hakkını" kullanmak adına Sözcü TV'de konuştu. Tekin, kayyum kararı çıkmadan önce kendisinin AK Parti ile bir teması olup olmadığı sorusuna öfkelendi. Tekin, soruyu "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" diye yanıtladı.

"Gülen" sorusuna yanıt

Tekin, yıllar önce hastalandığında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise "Sadece ben değil 600 siyasetçi de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu da bizim kusurumuz olsun bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" dedi.

