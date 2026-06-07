Gürsel Tekin'den tepki gösteren CHP'lilere: Kılıçdaroğlu sizi var eden liderinizdir

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında CHP'de son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti içi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Tekin, "Önce kendi sorunumuzu çözmemiz lazım. Aile içi meselemizi çözmemiz lazım. Kardeşlik hukukunu oluşturmamız lazım" dedi.

CHP'de bazı isimlerin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden partiden uzaklaştırıldığını savunan Tekin, şöyle konuştu:

"1816 arkadaşımız da hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın baba ocağından koptu gitti. Ama ne garip bir şeyse anlamakta zorluk çekiyorum. 2000'e yakın arkadaşımızı, sadece ve sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı için, bizlerle yan yana durduğu için partiden gönderdiler."

"Bir özeleştiriniz olmayacak mı?"

Özgür Özel'in sık sık "itirafçı ve iftiracılar" vurgusu yaptığını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"İyi de bu itirafçı ve iftiracıların yan bağlantıları kimler? Bir özeleştiriniz olmayacak mı? Bu itirafçı ve iftiracıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmasında kılavuzluk yapan, yol gösteren partililerle bir hesaplaşmanız olmayacak mı?"

Aziz İhsan Aktaş'ın çeşitli iddialarda bulunduğunu belirten Tekin, bu açıklamalarla ilgili herhangi bir hukuki girişimde bulunulmadığını öne sürdü.

"Kılıçdaroğlu'nun uygulamalarıyla ilgili bir itirazınızı duymadım"

Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "ihanet" suçlamalarına ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili somut, net, anlaşılabilir bir ihanet belgesi getirin. Bu kürsüde bu kadar kalabalık var. Hep beraber bağıracağız. Sayın Kılıçdaroğlu sizi var eden liderinizdir. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz birlikte aynı ekipte çalışıyorduk. Sizler de aynı ekipteydiniz. Bir Allah'ın günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamalarıyla ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim."