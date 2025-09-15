Gürsel Tekin'e "Hepsine hakkımı haram ediyorum" sözleri soruldu: Böyle sitemler, abi-kardeş ilişkisinde olur

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisine dönüştürülen Sarıyer’deki eski İl Başkanlığı binasına gitti. Burada görüşmeler yapan Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra binadan ayrıldı.

CHP’nin Ankara’da görülen 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali davasının ertelenmesiyle ilgili soruya Tekin, şu yanıtı verdi: "Partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok."

Kendisine, daha önce kullandığı “Hepsine hakkımı haram ediyorum” sözleri hatırlatılınca ise Tekin, şunları söyledi:

"Onu dün söyledim, bitti. Rahmetli Demirel’in dediği gibi ‘Dün dünde kaldı.’ Biz abi–kardeş ilişkisi içindeyiz. Benim ve arkadaşlarımın partideki emeğini herkes bilir. Hakkımızın ve hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Biraz sitem oldu ama mesele kapandı."

"İşleyişler bizim dışımızda"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Tekin, “Çok yoğun çalışıyoruz. Sorunları ve sıkıntıları çözmeye gayret ediyoruz. 3–4 gündür arkadaşlarımızla ciddi bir mesai harcıyoruz. Kısa sürede bu işleri toparlayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İl Kongresi’ne ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda işleyiş bizim dışımızda ilerliyor. Arkadaşlarımız çalışıyor. Biz de süreci takip edeceğiz. İnşallah sorunları sıkıntısız bir şekilde bitireceğiz."

"Burası şu anda hukuken İstanbul İl binası"

Gazetecilerin ısrarı üzerine Tekin, “Arkadaşlar, ben bu mahallenin çocuğuyum. Beş dakika izin verin meramımı anlatayım. Ablamı ağlattınız, bu içime dert oldu. Rica ediyorum. Burası şu anda hukuken İstanbul İl Binası; yarın değişirse sorun yok. Şu an Genel Başkanımız da burada çalışabilir ama fiilen bizim merkezimiz burası” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından Gürsel Tekin Sarıyer’den ayrıldı.