Gürsel Tekin'in CHP'ye ait araçların trafikten men talebine ret

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kayyumu Gürsel Tekin İl Başkanlığına ait araçların trafikten men edilmesini talep etti. Ancak bu talep İstanbul 35. İcra Dairesi'nce reddedildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı'na ait araçların trafikten men edilmesi talebi reddedildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, avukatı Mustafa Yalçınkaya aracılığıyla İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'ne "ihtiyati tedbir kararının uygulanması" ve "ilgili faaliyetlerin devamı için karar gereğince Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına ait araçlara trafikten men kararı" talep etti.

İstanbul 35. İcra Dairesi, bunun üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, dava kapsamında alınan kararın İl Başkanlığı'na ait araçların trafikten men edilmesini gerektirip gerektirmeyeceğini sordu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul 35. İcra Dairesi'ne gönderdiği yanıtta, talep edilen hususun mahkemenin dava konusunu oluşturmadığı belirtildi.

Mahkemeden verilen bu yanıt üzerine İstanbul 35. İcra Dairesi'nce CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ait araçların trafikten men talebi reddedildi.

Kararda, "45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında yer almayan bir tedbirin müdürlüğümüzce infazı mümkün olmadığından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ait araçların trafikten men talebinin" reddedildiği kaydedildi.

