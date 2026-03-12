Guterres: Türkiye halkının Atatürk'ün mirasını hayata geçirdiğini sürekli görüyorum

Törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de açıklamalarda bulundu.

Guterres'ın açıklamaları ise şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan size Türkiye hükümetine ve insanlarına teşekkür ederim. Bu müteşekkirlikle birlikte bir sorumluluk da hissediyorum burada. Bu ödülün bu bölgede başka yerlerde ızdırapların yaşadığı döneme denk geldiğinin farkındayım. Küresel işbirliğine güven azalıyor. Atatürk Ödülü, barışın, soylu bir vizyonun ötesinde bir şey olduğunu gösteriyor. Barış toplanma çağrısıdır, eyleme çağrıdır. Bu ödülü kabul etmekten onur duyuyorum. BM çalışanların adına da kabul etmek istiyorum.

Barışı geliştirmek için birçok kadın ve erkek çalışıyor. Dünyanın en zorlu yerlerine yardım götürüyorlar. Ateşkeslerle barışı korumaya çalışıyorlar. İnsan hakları savunucuları ve kalkınma uzmanları toplumları güçlendiriyor, hakları koruyor. Bu ödül onları da onurlandırıyorlar. Yaşamlarını kaybetmiş BM çalışanlarını da saygıyla anmak istiorum. Özellikle Gazze'de hayatını kaybetmiş olan yüzlerce BM çalışanını da anmak istiyorum. Bu ödülün anlamı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve mirasından ayrı düşünülemez.

"Yurtta barış dünyada barış vizyonu BM şartının ruhunu da çok iyi yansıtıyor"

Atatürk barışın şans eseri ortaya çıkmadığını anlamıştır. Barış bir tercihtir. Uluslararası işbirliğiyle gelişen bir tercihdir. Yurtta barış dünyada barış vizyonu BM şartının ruhunu da çok iyi yansıtıyor. Atatürk toplumsal ilerleme, eşitlik, refaha kendini adamış olması BM misyonu içinde kendisini buluyor. Bu miras bugün Türk halkı aracılığı ile yaşamaya devam ediyor. O yüzden burada mubarek Ramazan'da sizinle birlikte olmak istedim. BM'de hep bir ramazan geleneğim oldu. Müslüman topluma gittim ve onlarla iftar yaptım. Merhamet, cemaat ve empati. Bu Ramazan'da dayanışma ziyaretimi Türkiye'ye yapmalıyım diye hissettim. Türk halkının yüce gönüllü ruhuna da dikkat çekmek için geldim.

"Türkiye halkının Atatürk'ün mirasını hayata geçirdiğini sürekli görüyorum"

Milyonlarca insan şiddet ve zulümden Türkiye'ye kaçtı. Türkiye bu anlamda birinci sırada geliyor. Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi yerlere yaptığım ziyaretlerde oradaki yerel topluluklar o insanlara güvenlik ve ümit sağladı. Genel sekreter olarak Türkiye halkının Atatürk'ün mirasını hayata geçirdiğini sürekli görüyorum. Büyük depremlerin ardından sadece Türkiye değil Suriye'de de BM ekipleri beraber çalıştılar. Karadeniz tahıl girişimi gibi gıda pazarlarının istikrara kavuşması için Türkiye'nin liderliği gerçekten çok yardımcı oldu. Aynı zamanda sıfır atık girişimiyle attığı adımları gördüm. Hanımefendiye teşekkür etmek isterim.