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Güvenlik-İş Sendikası’ndan EKONOMİ’ye çalışma hayatı haberleri için teşekkür plaketi

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle aralarında EKONOMİ Muhabiri Mehmet KAYA'nın da olduğu çalışma hayatına yönelik haber yapan gazetecilere teşekkür plaketi verdi.

Mehmet Kaya
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Güvenlik-İş Sendikası’ndan EKONOMİ’ye çalışma hayatı haberleri için teşekkür plaketi
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Mehmet KAYA/ANKARA

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş), 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında, ekonomi muhabiri Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu çalışma hayatına dair haber yapan gazetecilere teşekkür plaketi takdim etti. Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı gecede yaptığı konuşmada, basının çalışanların hak savunuculuğunda en önemli paydaşı olduğunu vurguladı. Törene, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar, RTÜK Üyesi Deniz Güçer, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak da katıldı.

Güvenlik-İş Sendikası’ndan EKONOMİ’ye çalışma hayatı haberleri için teşekkür plaketi - Resim : 1

“Gazetecilik sadece bir meslek değil, toplumun vicdanı, sesi ve belleğidir"

Ömer Çağırıc Emek Dostu Ödül Töreni’nin açılışında yaptığı konuşmada, emek savunuculuğuna basının katkısı için teşekkür ederek, “Gazetecilik sadece bir meslek değil, toplumun vicdanı, sesi ve belleğidir. Zorlu koşullara rağmen kamu yararı için görev yapan tüm gazetecilerimizin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı gün, basın özgürlüğünün simgesi olmasının yanı sıra kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkının teminatı olan siz değerli basın mensuplarına bizim açımızdan bir şükran günüdür. Gazetecilik, sadece bir meslek değil, toplumun vicdanı, sesi ve belleğidir” dedi.

Daha sonra aralarında EKONOMİ Gazetesi Muhabiri Mehmet KAYA’nın da olduğu gazete, televizyon, ajanslarda görev yapan gazetecilere, çalışma hayatına yönelik haberleri nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Mehmet KAYA’ya plaketini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Emin Türker verdi.

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