Güvenlik kaynakları açıkladı: PKK’nın elinde en az 1 milyar dolarlık silah var

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakan PKK, MİT’in gözetiminde Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason kamplarını boşalttı. Örgütün tüm faaliyetlerini sonlandırmasının ardından üyelerin, çıkarılması planlanan yasadan yararlanarak topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu kampların silah ve lojistik amaçlı kullanıldığını belirtti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre örgüte ait cephaneliğin büyük bir kısmının teslim alındığını aktaran kaynaklar “Ancak hâlen ellerinde en az 1 milyar dolarlık silah var. Aralarında 50 kilometre ve üzeri menzile sahip 80’den fazla füze de bulunuyor. Ayrıca çok sayıda elektronik harp malzemesi, İHA’lar, uçaksavarlar, anti tank füzeleri, binlerce Doçka, Biksi ile piyade tüfeği mağara ve yer altı depolarında tutuluyor” açıklamasında bulundu.

PKK’nın silahları incelenerek örgüte destek veren ülkeler belirlenecek

Uzun yıllar teröre karşı mücadele eden ve bölgeyi en iyi bilen isimlerden olan emekli Albay Mithat Işık, şunları söyledi:

"Son boşaltılan kamplar, Metina’nın kuzey ucunda yer alıyor. İstihbaratımız orada örtülü bir faaliyet yürütüyor. Mağara ve yer altı cephanelikleri imha edilmeye başlandı. Birçok noktada temizlik yapılsa da hâlâ yüzlerce silah ve lojistik depoları mevcut. Özellikle ‘Pençe Kilit’ bölgesinin doğusunda çok büyük mağaralar var. Şu ana kadar bölge genelinin yüzde 60’ı terörden arındırıldı. Süleymaniye’de ve Duhok kırsalında teslim noktaları kuruldu. Silahlar buradan teslim alınıyor. Hepsi tek tek incelenip menşei, hangi ülke tarafından ve ne zaman verildiği belirlenecek. Böylelikle örgüte destek olan ülkeler tamamen netleşecek. Bu da Türkiye’nin elinde büyük bir koz olacak. Ardından silahlar imha edilecek."