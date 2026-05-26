Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Günay gözaltında
İzmir'de Güzelbahçe Belediyesine yönelik operasyonda CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesine operasyon düzenledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.